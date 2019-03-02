Antalyaspor-Mke Ankaragücü Maçının Ardından - Bülent Korkmaz
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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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