Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-Mke Ankaragücü Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

Antalyaspor-Mke Ankaragücü Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

27 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Antalyaspor, Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü, Spor
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