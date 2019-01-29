Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Musa Nizam'la Yollarını Ayırdı

Antalyaspor, Musa Nizam'la Yollarını Ayırdı

45 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdı.

Antalyaspor, Musa Nizam'la Yollarını Ayırdı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, Musa Nizam'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Musa Nizam, Spor
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