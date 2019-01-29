Antalyaspor, Musa Nizam'la Yollarını Ayırdı
45 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
, Musa Nizam
'la yollarını ayırdı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, Musa Nizam'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:29 Kaynak: DHA
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