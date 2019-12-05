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Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Türk futbolunun gelirler seviyesine bakıldığında iç açıcı bir durum yok. Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek.

Antalyaspor Olağan Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Türk futbolunun gelirler seviyesine bakıldığında iç açıcı bir durum yok. Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. Yeni döneme alışmamız için birlik olmamız lazım" dedi.


Antalyaspor Olağan Genel Kurulu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonunda gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nun oluşturulması ile başlayan genel kurulda Kamile Gülgün Yıldırım Divan Kurulu Başkanı, Hakan İrban, Mehmet Çelik ve Cenk Soyer ise divan üyeliklerine seçildi. İki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço, genel kurul üyeleri ile paylaşıldı. Daha sonra yapılan oylamada 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ile 1 Ocak 2019 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu, ardından iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço oy birliği ile ibra edildi. Bir sonraki gündem maddesinde, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine göreve gelen yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasını içerdi ve bu madde de oy birliği ile kabul edildi.


Dilek ve temenniler bölümünde Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk bir konuşma yaptı. Futbol takımındaki giderlerin kesilmesi adına önemli hamleler yapıldığını belirten Başkan Öztürk, "Türk futbolunun gelirler seviyesine bakıldığında iç açıcı bir durum yok. Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. Yeni döneme alışmamız için birlik olmamız lazım. Önemli olan birlik ve beraberlik. Ortak hedefimiz Antalyasporumuzun iyi yere gelmesi. Bizler de bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Genel Kurul yapılan bu konuşma ile sona erdi. - ANTALYA

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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