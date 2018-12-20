Antalyaspor, Olcan ve Danilo ile Yollarını Ayırdı
3 saat önce
Antalyaspor, takımda fazla forma şansı bulamayan Olcan Adın ve Danilo ile yollarını ayırdı.
Antalyaspor
, takımda fazla forma şansı bulamayan Olcan Adın
ve Danilo
ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezon başında transfer edilen ancak takımda fazla forma şansı bulamayan Olcan Adın'la yollarını ayırdı. Sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalanan 32 yaşındaki bu futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
DANILO DA AYRILDI
Kırmızı beyazlı ekip, 2016 yılında Ukrayna
'nın Dnipro
takımından ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Danilo (Richard Danilo Maciel Sousa Campos) ile de yollarını ayırdı. Danilo, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Her iki futbolcu da kulüpten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: DHA
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