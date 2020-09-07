Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Omar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya 'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti - Son Dakika Spor

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