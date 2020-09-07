Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti

Fraport TAV Antalyaspor, Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Omar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:23 - Kaynak: AA
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