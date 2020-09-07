Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer ettiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz" denildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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