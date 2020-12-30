Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Diyarbekirspor Kulübü idarecisi Turan İlgin'in 28.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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