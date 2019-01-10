Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Sandhausen: 0-3

Antalyaspor - Sandhausen: 0-3

1 saat önce

Antalyaspor ikinci devre hazırlık kampında Almanya 2'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Antalyaspor - Sandhausen: 0-3, System.String[]
Antalyaspor ikinci devre hazırlık kampında Almanya 2'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci hazırlık maçında Almanya 2'nci Ligi takımı Sv. Sandhausen ile karşılaştı. Otelin sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlı ekip yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısı rakip takımdan Rurik'in golüyle 1-0 sona erdi. Sandhausen, ikinci yarıda Jesper ve Fabian'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de izledi.

Antalyaspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise yarın Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

Belek, serik, Almanya, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, DG Sivasspor'da Forma Giyen Douglas'ın Peşine Düştü Younes Belhanda Basın Mensuplarına İsyan Etti: 10 Numara Değilim Bunu Kafanıza Sokun

Spor Toto Süper Ligde 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Jhonny Lucas'a Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:14:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Sandhausen: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]