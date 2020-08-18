Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.08.2020 03:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı - Son Dakika