Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor - Son Dakika

Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor

25.02.2021 17:08
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor, System.String[]

FT Antalyaspor, Süper Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ile birlikte yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

FT Antalyaspor, Süper Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ile birlikte yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Süper Lig'in 27. haftasında FT Antalyaspor, cumartesi günü Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, Başakşehir maçında serisini devam ettirmek istiyor. Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılarda Ufuk Akyol sakatlığı, Hakan Özmert de kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

-İHA-

Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor - Son Dakika Spor


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