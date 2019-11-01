Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor

ANTALYASPOR, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçlarda seyirci rekorunu kırdığı 2 sezon önceki Beşiktaş maçından sonra yeni bir rekoru yine bir Beşiktaş maçında kırmayı hedefliyor.

Antalyaspor, bu hafta Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada seyirci rekorunu kırmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekibin en çok seyircili maçları, 2015-2016 sezonunda oynanan ve 19 bin 691 kişinin izlediği Beşiktaş maçı, aynı sezon oynanan ve 21 bin 735 kişinin izlediği Fenerbahçe maçı ve 2016-2017 sezonunda oynanan 27 bin 357 kişinin izlediği Beşiktaş maçları olmuştu. Antalyaspor yönetimi, 27 bin 357 kişi ile seyirci rekorunun kırıldığı Beşiktaş maçını geride bırakıp yeni bir rekora imza atmak için özel çalışma yaptı.

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Kulübün sosyal medya hesaplarından hafta başından bu yana taraftarı desteğe davet eden yönetim, bilet fiyatlarını, sezon başında açıklanan rakamlardan düşük tutarak, VIP 100 TL, batı tribünü 60 TL, doğu tribünü 40 TL, kale arkası tribünlerini de 20 lira olarak belirledi. Yönetim ayrıca, tribünlerin sadece Antalyasporlular tarafından doldurulması için misafir tribün biletleri hariç diğer tribünler için Beşiktaş Passolig kartı olanlara bilet satılmayacağını da duyurdu.

25 BİN BAYRAK YAPTIRILIYOR

Tribündeki futbol atmosferini coşkuyu artırmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, 25 bin bayrağı taraftara dağıtacak. Ayrıca dev bayraklarla tribünlerin belirli bölgelerinde görsel bir şölen oluşturulacak. Yönetim olarak Beşiktaş maçına önem verdiklerini vurgulayan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Takımımız zorlu maça konsantre oldu. Taraftarımızın desteğiyle, birlik ve bütünlük içinde güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

- Antalya