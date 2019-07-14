Son Dakika Haberleri: Antalyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Antalyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

5 saat önce

Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Perşembe ve cuma günleri yüksek tempolu çalışmalar yapan Antalyaspor, Cumartesi gününü tek antrenmanla geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmana kaleciler yarım saat önceden başladı. Düz koşuyla başlayan antrenman, küçük sahada istasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından, büyük sahada 3 kale ile taktiksel maç oynandı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmandan sonra futbolcular otele dönüş yaparken, teknik heyet ve destek ekibi personel minyatür kalede maç yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, öğleden sonrası için takıma istirahat izini verdi. - ANTALYA
Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
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