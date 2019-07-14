Antalyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
5 saat önce
Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
'da kamp yapan Antalyaspor
, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Perşembe ve cuma günleri yüksek tempolu çalışmalar yapan Antalyaspor, Cumartesi gününü tek antrenmanla geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetimindeki antrenmana kaleciler yarım saat önceden başladı. Düz koşuyla başlayan antrenman, küçük sahada istasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından, büyük sahada 3 kale ile taktiksel maç oynandı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmandan sonra futbolcular otele dönüş yaparken, teknik heyet ve destek ekibi personel minyatür kalede maç yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, öğleden sonrası için takıma istirahat izini verdi. - ANTALYA
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