Son Dakika › Spor › Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı
6 saat önce
İmza töreni Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay Sinan Gümüş'ün konuşması Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:41 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor