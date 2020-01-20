Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

İmza töreni Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay Sinan Gümüş'ün konuşması Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı.

İmza töreni

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay

Sinan Gümüş'ün konuşması

Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladı

Sinan Gümüş, Antalyaspor, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:41 Kaynak: AA
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