Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Sivas'a Gitti

Antalyaspor Sivas'a Gitti

52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile cumartesi günü karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayarak Sivas'a gitti.

Antalyaspor Sivas'a Gitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile cumartesi günü karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayarak Sivas'a gitti.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımına Sivas deplasmanında uygulatacağı taktik üzerine çalışma yaptırdı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından Kayseri üzerinden Sivas'a gitmek için hareket etti.

Antalyaspor, cumartesi günü saat 13.30'daki karşılaşmanın son çalışmasını Sivas'ta yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Antalya, Sivas, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor

Tarık Çamdal: Yeniden Milli Takım Formasını Giymek İstiyorum Son Dakika! Deniz Baykal Meclise Geldi, İşte İlk Görüntü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:58:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Sivas'a Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]