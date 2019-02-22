Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Sivasspor Kulübünün tesislerinde çalıştı.



Antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.



Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçı yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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