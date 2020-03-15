Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

23 dakika önce

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.

Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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