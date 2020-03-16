Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'da Marcelo Goiano kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SİVASSPOR BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

5 büyük lig ve Süper Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım olan Sivasspor, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı. Bu sonuçla Antalyaspor 30 puana yükselirken, Sivasspor 49 puanda kaldı. Önümüzdeki haftaAntalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise Denizlispor'u konuk edecek.