Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Stjepan Tomas ile anlaştı!
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Antalyaspor Stjepan Tomas ile anlaştı!

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor Stjepan Tomas ile anlaştı!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde kente gelen Tomas, Antalyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Olumlu geçen görüşme sonrasında Tomas ile prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen Tomas'ın yarın kente yeniden gelerek kırmızı-beyazlı resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:09 
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