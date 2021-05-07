Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 38 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 43 puan yazdıran Antalyaspor, haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk'ün durumu ise henüz netlik kazanmadı.