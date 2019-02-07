Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Taktik Çalıştı

Antalyaspor Taktik Çalıştı

58 dakika önce

Antalyaspor,Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Antalyaspor,Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Cumartesi günü karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Çaykur Rizespor maçının taktiksel provaları yapıldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlılar, 2 gruba ayrıldı ve bir grup taktik çalışırken diğer grup yan sahada çalıştı. Futbolcular daha sonra tam sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın sabah uçakla Trabzon'a gidecek, oradan da kara yolu ile Rize'ye geçecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü BB Erzurumspor, Arsen Khubulov ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]