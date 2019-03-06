Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Taktik Çalıştı

Antalyaspor Taktik Çalıştı

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktiksel çalışmalar yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor
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