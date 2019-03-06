Antalyaspor Taktik Çalıştı
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray
ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktiksel çalışmalar yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: İHA
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