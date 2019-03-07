Antalyaspor Taktik Çalıştı
1 saat önce
Deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugünden itibaren karşılaşmanın taktik provalarının da startını verdi.
Deplasmanda Galatasaray
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor
, bugünden itibaren karşılaşmanın taktik provalarının da startını verdi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ile devam eden antrenmanda daha sonra Galatasaray maçının taktik provalarının uygulandığı çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde hücum ve savunma varyasyonlarının çalışıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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