Antalyaspor Taktik Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Trabzonspor'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Trabzonspor'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.



Kırmızı-beyazlı takım Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ısınma hareketlerinin ardından oyuncularını 4 gruba ayırıp yarım sahada taktik antrenman yaptırdı. Antrenman, tam sahada yapılan ve Trabzonspor maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale ile sona erdi. Antalyaspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarının kendi tesislerindeki bölümünü tamamlayacak.



Kırmızı-beyazlılar perşembe sabahı Trabzon'a gidecek ve maçın son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak. - ANTALYA

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