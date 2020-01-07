Antalyaspor taktik çalıştı - Son Dakika
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Antalyaspor taktik çalıştı

6 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Antalyaspor taktik çalıştı, System.String[]

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transfer Fedor Kudryashov da katıldı.


Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. İdman, minyatür kalede yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.


Çalışmaya, dün resmi sözleşmeye imza atan Fedor Kudryashov da katıldı. - ANTALYA

Antalyaspor, Sabah, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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