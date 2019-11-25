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Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek

6 saat önce

Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait dükkandan 600 kilogram mandalina alarak lösemi hastalarına destek oldu.

Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek, System.String[]

Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait dükkandan 600 kilogram mandalina alarak lösemi hastalarına destek oldu.

Antalya Stadı'nın kuzey kale arkası tribünü önüne kasalarla getirilen mandalinalar, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Antalyaspor- Gaziantep karşılaşmasından önce taraftara dağıtıldı.

07 Gençlik Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, AA muhabirine, dernek olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini söyledi.


Güneyli, dernek üyelerinin tavsiyesi üzerine LÖSEV'in Antalya'da açtığı dükkandan 600 kilogram mandalina satın alarak, lösemi hastalarına destek olduklarını dile getirdi.

07 Gençlik Başkan Yardımcısı Metin Çelik de LÖSEV'in dükkanında sadece mandalina değil, annelerin el emeği göz nuru ürünlerin de satıldığını ifade ederek, "Mandalina alıp dağıtarak lösemiye karşı farkındalık yaratmak istedik. Diğer taraftar gruplarının da bu tür kampanyalarla LÖSEV'e destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:40 Kaynak: AA
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