Antalyaspor taraftarından meydan temizliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor taraftarından meydan temizliği - Son Dakika Spor

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

6 saat önce

Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptı.

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği, System.String[]

Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptı. 'İyi gününde kötü gününde, hep beraberiz' sloganıyla temizlik yapan grup, yaşlıların evini temizleyecek, hazırladıkları gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlara dağıtacak.


Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik üyelerinden 60 kişi ilk olarak ellerine eldiven, yüzlerine ise maske taktı. Kendi önlemlerini aldıktan sonra hortumla meydanı yıkayan ekip, ardından deterjanla tüm alanları temizledi.


Temizlik grubunu ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini söyledi. Korona virüs hakkında asılsız paylaşılan bilgilere de değinen Karaloğlu, "Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle kimse itibar etmesin. Devletimiz çok şeffaf bir şekilde süreci yönetiyor. Devlet kanalından gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin" uyarısında bulundu.


Gürhan Güneyli: "Bu yaptığımız çığ gibi büyüyecektir"


Salgın hastalıkla mücadeleye değinen 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Dernek Başkanı Gürhan Güneyli, vatandaşların bu durumu ciddiye alması gerektiğini söyledi. Güneyli, "İnşallah bu yaptığımız çığ gibi büyüyecektir. 18-35 yaş arasında sağlıklı arkadaşlarımızla birlikte huzur evi ve yaşlı insanları bulup onlara gıda ve hijyen konusunda desteklerimiz olacak. Sağlık çalışanlarımız günlerdir yoğun tempoyla çalışıyorlar. Onları da tespit edip, onlara da desteklerimiz olacak" ifadelerini kullandı.


Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Metin Çelik, Türkiye'nin ve Antalya'nın yanında olduklarını ifade ederek, "Antalyaspor'umuzun ve taraftarımızın her zaman yanında olan Tolga Cömertoğlu'nun da destekleriyle temizliğimi yapıyoruz" dedi. Yaşlıların evini de ULV cihazlarıyla dezenfekte edeceklerini kaydeden Çelik, "Hatta bugün 2 tane torunu olan teyzemizin evini dezenfekte edeceğiz. Karton toplayarak geçimi sağlıyor. İşimiz bittikten sonra onun evine gideceğiz. Bunu da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yaşlılarımıza temizlik ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Biz şehrimizin destekçiyiz. Olaya sadece Antalyaspor olarak bakmıyoruz. Her türlü olaylarda şehrimize destek vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.


Grubun yanında yer alan turizmci Tolga Cömertoğlu da, taraftarların güzel projeleri olduğunu, kendilerinin ise her zaman destek vereceklerin kaydetti. ULV cihazlarıyla yaşlıların evinin dezenfekte edileceğini ve paketler hazırladıklarını vurgulayan Cömertoğlu, "Hijyen ve gıda paketleri hazırladık. Maalesef çok çalışmaktan ihtiyaçlarını almaya vakitleri olmayan sağlık görevlisi arkadaşlar içinde paketler yaptık. Onları da hastanelere dağıtacağız" diye konuştu.


Temizlik yapan taraftarlara teşekkürlerini sunan vatandaş Enver Us, "Her şey için çok memnunuz. Temizlik bizim içimizden gelmeli. Hastalıkları önlemek gerekiyor. Taraftarlarımızı takdir ediyorum. Her yer temizlensin" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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