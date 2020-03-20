Antalyaspor taraftarından meydan temizliği - Son Dakika
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Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

6 saat önce

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği Taraftar grubundan Korona virüs yardımı -Meydanı temizleyen grup, yaşlıların evini ULV cihazlarıyla temizleyecek Vali Münir Karaloğlu: "Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyin" Antalyaspor Taraftar Grubu...

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

Taraftar grubundan Korona virüs yardımı

-Meydanı temizleyen grup, yaşlıların evini ULV cihazlarıyla temizleyecek

Vali Münir Karaloğlu:

"Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyin"

ANTALYA - Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, Korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptı. "İyi gününde kötü gününde, hep beraberiz" sloganıyla temizlik yapan grup, yaşlıların evini ULV cihazlarıyla temizleyecek, hazırladıkları gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlara dağıtacak.

Yaklaşık 60 kişinin bulunduğu grup, ilk olarak ellerine eldiven, yüzlerine ise maske taktı. Kendi önlemlerini aldıktan sonra hortumla meydanı yıkayan ekip, ardından deterjanla tüm alanları temizledi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Metin Çelik, Türkiye'nin ve Antalya'nın yanında olduklarını ifade ederek, "Antalyaspor'umuzun ve taraftarımızın her zaman yanında olan Tolga Cömertoğlu'nun da destekleriyle temizliğimi yapıyoruz" dedi.

"Biz şehrimizin destekçiyiz"

Yaşlıların evini de ULV cihazlarıyla dezenfekte edeceklerini kaydeden Çelik, "Hatta bugün 2 tane torunu olan teyzemizin evini dezenfekte edeceğiz. Karton toplayarak geçimi sağlıyor. İşimiz bittikten sonra onun evine gideceğiz. Bunu da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yaşlılarımıza temizlik ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Biz şehrimizin destekçiyiz. Olaya sadece Antalyaspor olarak bakmıyoruz. Her türlü olaylarda şehrimize destek vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Takdir ediyorum"

Temizlik yapan taraftarlara teşekkürlerini sunan vatandaş Enver Us, "Her şey için çok memnunuz. Temizlik bizim içimizden gelmeli. Hastalıkları önlemek gerekiyor. Taraftarlarımızı takdir ediyorum. Her yer temizlensin" şeklinde konuştu.

"Hijyen ve gıda paketleri hazırladık"

Grubun yanında yer alan Turizmci Tolga Cömertoğlu da, taraftarların güzel projeleri olduğunu, kendilerinin ise her zaman destek vereceklerin kaydetti. ULV cihazlarıyla yaşlıların evinin dezenfekte edileceğini ve paketler hazırladıklarını vurgulayan Cömertoğlu, "Hijyen ve gıda paketleri hazırladık. Maalesef çok çalışmaktan ihtiyaçlarını almaya vakitleri olmayan sağlık görevlisi arkadaşlar içinde paketler yaptık. Onları da hastanelere dağıtacağız" diye konuştu.

"Çığ gibi büyüyecektir"

Salgın hastalıkla mücadeleye değinen 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Dernek Başkanı Gürhan Güneyli, vatandaşların bu durumu ciddiye alması gerektiğini söyledi. Güneyli, "İnşallah bu yaptığımız çığ gibi büyüyecektir. 18-35 yaş arasında sağlıklı arkadaşlarımızla birlikte huzur evi ve yaşlı insanları bulup onlara gıda ve hijyen konusunda desteklerimiz olacak. Sağlık çalışanlarımız günlerdir yoğun tempoyla çalışıyorlar. Onları da tespit edip, onlara da desteklerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"İtibar etmeyin"

Temizlik grubunu ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini söyledi. Korona virüs hakkında asılsız paylaşılan bilgilere değinen Karaloğlu, "Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle kimse itibar etmesin. Devletimiz çok şeffaf bir şekilde süreci yönetiyor. Devlet kanalından gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

Münir Karaloğlu, Antalyaspor, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:07 Kaynak: İHA

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