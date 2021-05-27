Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

Antalyaspor
'da Şubat ayında başkanlık görevine gelen ve 3 ay koltukta oturan Mustafa Yılmaz
, kırmızı-beyazlı kulübün tarihine geçti.1966 yılında kurulan ve Süper Lig'deki 23'üncü sezonunu geride bırakan Antalyaspor'un bu kategorideki 11'inci başkanı olan Mustafa Yılmaz
, Antalyaspor tarihindeki en başarısız başkan olarak kayıtlara geçti. Ali Şafak Öztürk
'ün görevini bırakmasının Mustafa Yılmaz
, şubat ayında kırmızı-beyazlı kulübe başkan oldu. Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Süper Lig'de 15 maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda; 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Akdeniz
ekibi, 15 maç sonunda 0.73'lük puan ortalaması yakalarken, Süper Lig'deki en başarısız dönemini yaşadı.EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN AKINCIOĞLUAntalyaspor tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan başkan ise Hasan Akıncıoğlu
oldu. Akıncıoğlu'nun 5 yıllık başkanlık görevi süresince 170 maç yapan Antalyaspor, bu maçlarda 1.27 puan ortalamasına ulaştı. Bu ortalama ile birlikte Akıncıoğlu, kırmızı-beyazlı kulübün en başarılı 3'üncü başkanı oldu.EN BAŞARILISI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRKKırmızı-beyazlı ekipte, puan ortalaması bakımından ilk sırada ise Şubat ayında görevini bırakan Ali Şafak
Öztürk yer alıyor. Öztürk döneminde 133 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor bu maçlarda 1.37'lik puan ortalaması yakaladı. Bu puan ortalamasıyla birlikte Antalya temsilcisinin tarihindeki en başarılı başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk'ün ardından ikinci sırayı ise Hasan Subaşı
aldı. 1989 yılında başkanlık koltuğuna oturan Subaşı, 1999 yılında görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi bu süreçte 136 karşılaşmaya çıktı. Subaşı yönetimindeki Antalyaspor, bu maçlarda 1.32'lik ortalama yakalarken, Antalyaspor tarihinin en başarılı ikinci başkanı oldu.Başkan Maç Puan OrtalamaAli Şafak Öztürk 133 183 1.37Hasan Subaşı 136 180 1.32Hasan Akıncıoğlu 170 217 1.27Cihan Bulut 20 25 1.25Sedat Peker 34 39 1.14Haşmet Tur 34 39 1.14Bekir Kumbul 100 111 1.11Gültekin Gencer 68 76 1.11Dündar Uluğkay 36 32 0.88
Mustafa Yılmaz 15 11 0.73
- Antalya