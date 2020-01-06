Son Dakika › Spor › Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı
6 saat önce
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın konuşması Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması
Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın konuşması
Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma
ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son Dakika Tamer Tuna açıkladı! Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı! Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli