Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın konuşması Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın konuşması

Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna'nın konuşması

Tamer Tuna'nın sözleşmeyi imzalaması ve tokalaşma

ANTALYA - Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor teknik direktör Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Tamer Tuna, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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