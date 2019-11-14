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Son Dakika Spor Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.

Süğlün, Hırvat teknik adamın kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra Antalyaspor'a imza atabileceğini belirterek, "Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştık ama daha sözleşme imzalamadık. Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Yarın inşallah görevinin başında olur." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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