Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalya Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Çaykur Rizespor'un 2-0'dan geriye gelip 2-2'ye getirdiği maçı Akdeniz ekibi 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 3-2 kazandı. Nefes kesen maçta Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın maç sonu yapmış olduğu sevinç gündeme oturdu.
Son dakikalara penaltı kararlarının damga vurduğu karşılaşmayı Antalyaspor, 90+10. dakikada bulduğu penaltı golüyle kazandı. Maç sonunda Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal'ın sevinci ise sosyal medyaya oturdu. Deneyimli teknik direktöre, Rize taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor - Son Dakika Spor