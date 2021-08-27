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Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor - Son Dakika

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor

27.08.2021 23:12
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-0'dan geri dönen Karadeniz ekibi 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ancak 90+10. dakikada Antalya yine penaltıdan 3. golü buldu ve maç bu skorla sona erdi. Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın maç sonu sevinci olay oldu.

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalya Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Çaykur Rizespor'un 2-0'dan geriye gelip 2-2'ye getirdiği maçı Akdeniz ekibi 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 3-2 kazandı. Nefes kesen maçta Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın maç sonu yapmış olduğu sevinç gündeme oturdu.

RİZE TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Son dakikalara penaltı kararlarının damga vurduğu karşılaşmayı Antalyaspor, 90+10. dakikada bulduğu penaltı golüyle kazandı. Maç sonunda Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal'ın sevinci ise sosyal medyaya oturdu. Deneyimli teknik direktöre, Rize taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor

Ersun Yanal, Antalyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor - Son Dakika Spor


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