Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Büyük bedeli oluyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: 'Büyük bedeli oluyor' - Son Dakika Spor

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Büyük bedeli oluyor"

7 saat önce

Tamer Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ilk yarıda uyguladığı baskıdan çıkmanın kolay olmadığını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:

Tamer Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ilk yarıda uyguladığı baskıdan çıkmanın kolay olmadığını belirtti.


Karşılaşmada ikinci yarı her şeyin tamamen değiştiğini anlatan Tuna, haftalar sonra iç sahada 3 golle kazanmanın sevindirici olduğunu ifade etti.


"Bugün iç sahada kazanmış olmak güzel." ifadesini kullanan Tuna, "Taraftarımız önümüzdeki haftalarda iyi takım izleyecekler. Ligin alt tarafında da şampiyonluk yarışı var gibi bir durum söz konusu. Puan kaybının büyük bedeli oluyor. Ligin alt tarafında da puan farkları her an değişebilecek durumda. Biz, son haftaki Galatasaray maçına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Çapa: "Kısa sürede yediğimiz goller dengemizi bozdu"


Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımının ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu kaydetti.


Çapa, kendileri için üzücü bir akşam olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:


"İkinci devre, elimizde olan maçı verdik. Biz ilk golü atmış olsaydık tamamen tersi olacaktı. Geçen haftada bugün Antalyaspor'un ilk golü gibi bir gol yemiştik. Yine benzer hatayı yaptık. Antalyaspor maçında ilk devre oynadığımız oyunun biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Gelecek haftalarda bunun uğraşını vereceğiz. İkinci devre kısa sürede goller yememiz takımın dengesini bozdu. Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek karşılaşmalar. Gelecek hafta itibarıyla çıkış yapmamız gerekiyor."


Antalyaspor, Tamer Tuna, Kasımpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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