Antalyaspor tele konferansla antrenmanlara başladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor tele konferansla antrenmanlara başladı! - Son Dakika Spor

Antalyaspor tele konferansla antrenmanlara başladı!

6 saat önce

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde futbolcular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antalyaspor tele konferansla antrenmanlara başladı!, System.String[]

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde futbolcular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Tele konferans sistemi ile gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde yapıldı.

FARKLI YERDE BİR ARADA

Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. Antalya'da bulunan futbolcular evlerinden, Brezilya'da bulunan Charles, Antalya dışında bulunan Hakan (Sakarya), Eren (Bursa), Ferhat (Çanakkale), Yekta (İzmir) ve Veysel (İstanbul) bulundukları yerden antrenmana dahil oldu.

BU SİSTEM DEVAM EDECEK

Toplum sağlığı için 'Evde Kal' kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren FTA Antalyaspor, saat 16.00'da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi.

FTA Antalyaspor'da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve Covid-19 tehdidi geçene kadar bu sistemin sürdürüleceği belirtildi.

Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02 

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