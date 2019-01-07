Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Tempo Arttırdı

Antalyaspor, Tempo Arttırdı

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in devre arası kampında çalışmalarını tempo arttırarak sürdürüyor.

Antalyaspor, Tempo Arttırdı, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in devre arası kampında çalışmalarını tempo arttırarak sürdürüyor.

Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda sabah idmanı, antrenman eksiği bulunan futbolcuların yanı sıra 3 kalecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin'den oluşan grup, 1 saati aşkın süre çalıştı. Düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından dayanıklılık antrenmanına geçilirken kaleciler, antrenörleri Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Antrenman, genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, akşam antrenmanını tam kadro yapacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Belek, Antalyaspor, Spor
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