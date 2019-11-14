Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı
Son Dakika Spor Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı

Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hırvat Teknik Direktör Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hırvat Teknik Direktör Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.


Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde kente gelen Tomas, Antalyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşme sonrasında Tomas ile prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen Tomas'ın yarın kente yeniden gelerek kırmızı-beyazlı resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - ANTALYA

Stjepan Tomas, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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