Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından 3 gün izin yaptı.

Süper Lig'de 35 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, milli maçlar nedeniyle verilen arada kullandıkları iznin bitimi, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde toplandı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:38 Kaynak: AA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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