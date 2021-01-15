Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Trabzonspor mücadelesi öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Öte yandan, Trabzonspor maçı öncesi kampa çekilen takımın genç orta saha oyuncusu Suriye asıllı Türk futbolcu Adem Metin Türk için bugün 17 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

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