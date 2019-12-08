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Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da kadro tercihleri dikkati çekti.

Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da kadro tercihleri dikkati çekti.


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 3 değişiklik yaptı.


Bordo-mavili teknik adamın geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında ilk 11'de yer verdiği ve gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa'nın yerine Abdulkadir Parmak şans buldu.

Karaman, sakatlığı bulunan Joao Pereira'yı kadroya alınmazken, Majid Hosseini ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Serkan Asan ile Daniel Sturridge ilk 11'de sahaya çıktı.

Antalyaspor'da 3 değişiklik


Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.


Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Aatif Chahechouhe, Charles ve Tarık Çamdal'ın yerine Leschuk, Fredy ve Eren Albayrak'a şans tanıdı.


Öte yandan, Trabzonsporlu oyuncuların seremoni sırasında okunan İstiklal Marşı sırasında yüzlerini statta asılı bulunan Türk bayrağına doğru döndükleri görüldü.

Maçtan önce, yaşamını yitiren Trabzonspor'un eski oyuncusu Tuncay Mesci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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