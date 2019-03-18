Antalyaspor Triatlon Sporcusu Dilber Üçüncü Oldu

Antalyaspor triatlon sporcusu Yiğithan Dilber, Antalya Aquatlonu'nda üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Antalyaspor triatlon sporcusu Yiğithan Dilber, Antalya Aquatlonu'nda üçüncü olarak kürsüye çıktı. 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Antalya Aquatlonu'nda sporcular 1 kilometre yüzme ve 5 kilometre koşu etabında ter döktü. Antalyaspor sporcularından Yiğithan Dilber, yarışta yıldız kategorisinde yer aldı. Yaş grubu kategorisinde ise Mehmet Zahit Pişirici ve Cemal Şahin yarıştı. Yıldız kategorisinde Antalyaspor formasını başarıyla temsil eden Yiğithan Dilber 3'üncü olmayı başardı. Genç sporcu, ilk kez yarıştığı müsabakada kürsüye çıkarak gelecek için umut verdi. - ANTALYA

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