Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Triatlon Takımı Madrid'de

Antalyaspor Triatlon Takımı Madrid'de

50 dakika önce

Antalyaspor triatlon takımından Saliha Yüksel Tama ve Bahadır Tama Madrid Yarı Maratonu'nda kırmızı beyazlı renkleri temsil etti.

Antalyaspor Triatlon Takımı Madrid'de, System.String[]
Antalyaspor triatlon takımından Saliha Yüksel Tama ve Bahadır Tama Madrid Yarı Maratonu'nda kırmızı beyazlı renkleri temsil etti. Yurt içindeki yarışmalarla birlikte Antalyaspor'un adını yurt dışındaki organizasyonlarda da temsil eden triatlon takımının iki sporcusu başarılı sonuçlar aldı. 30 bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışta Saliha Yüksel Tama 5.08 pace koşarak yarı maratonu 1 saat 48 dakika 25 saniyede tamamladı. Bahadır Tama ise 3.46 pace koşarak 1 saat 19 dakika 42 saniyelik derece elde etti. Yarışın sonunda iki sporcu Antalyaspor bayrakları ile birlikte poz vererek kulüplerini temsil etmenin gururunu yaşadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

Madrid, Antalyaspor, Spor
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