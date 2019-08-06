Son Dakika Haberleri: Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya
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Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya

35 dakika önce

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda iki gümüş bir bronz madalya kazandı.

Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya, System.String[]
Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda iki gümüş bir bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Federasyonunca Kartal Dragos sahilinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katılan milli takımda Antalyasporlu sporcular Bahadır Tama, Hediye Tama, Ayhan Tama ve Mehmet Zahit Pişirici de yer aldı.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışı başarıyla tamamladı.
Şampiyonada Bahadır Tama 30-34 yaş erkeklerde ikinci, Hediye Tama 55-59 yaş kadınlarda üçüncü ve Ayhan Tama ise 60-64 yaş erkeklerde ikinci olmayı başardı.
Antalyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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