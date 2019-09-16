Son Dakika Haberleri: Antalyaspor triatlon takımından 5 madalya
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Antalyaspor triatlon takımından 5 madalya

1 saat önce

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kuşadası Triatlonu'nda iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Antalyaspor triatlon takımından 5 madalya, System.String[]

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kuşadası Triatlonu'nda iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışlara Antalyasporlu sporcular Mehmet Zahit Pişirici, Cemal Şahin, Sabri Yiğit Üfler, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama, Ayhan Tama, Hediye Tama, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Nuri Acar, Soner Oralkasım ve Mustafa Çelik katıldı.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışı başarıyla tamamladı.

-2 altın, 1 gümüş, 2 bronz

Yarışta etkili olan fırtına sebebiyle yüksek dalgalara kulaç atan sporcular, bisiklet etabında hem rüzgar hem de dik yokuşla mücadele etti.

Yarış sonunda Bahadır Tama 30-34 yaş erkeklerde altın, Nuri Acar 40-44 yaş erkeklerde altın, 40-44 yaş erkekler sporcusu Necati Şevik ise bronz madalya sahibi oldu.

Ayhan Tama da 60-64 yaş erkeklerde üçüncülük elde etti.

-Final Alanya'da

Bu senenin final yarışları ise 5-7 Ekim'de Alanya'da koşulacak.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Alanya etabı için hazırlıklara ise bugün başladı.

Antalyaspor, Kuşadası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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