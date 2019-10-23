Antalyaspor triatlon takımından altın madalya

Antalyaspor Triatlon Takımı, Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen Mersin Yenişehir Triatlon Müsabakası'nda altın madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin'de gerçekleştirilen müsabakalarda, yarış olimpik ve sprint olmak üzere iki farklı mesafe belirlendi.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışı başarıyla tamamladı.

Yarışmaya katılan Antalyaspor Triatlon Takımı sporcusu Necati Şevik, 40-44 yaş grubu erkeklerde altın madalya kazandı.

Şevik, 750 metre yüzme 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşu etabıyla sprint mesafeyi başarıyla tamamlarken, genel klasmanda da yarışı beşinci olarak bitirdi.

1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometrelik etabı olan olimpik mesafedeki yarışı ise Burhan Cömertoğlu 35-39 yaş grubunda 4'üncü olarak noktaladı.