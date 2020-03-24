Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı - Son Dakika Spor

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı, System.String[]

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor Store'a ait tüm mağazalarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere kapanmıştır. İkinci bir karar alınana kadar mağazalarımız, toplum sağlığı nedeniyle kapalı kalacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:48 Kaynak: AA

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