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Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı
6 saat önce
Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.
Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor Store'a ait tüm mağazalarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere kapanmıştır. İkinci bir karar alınana kadar mağazalarımız, toplum sağlığı nedeniyle kapalı kalacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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