Antalyaspor, Türkiye Kupası final karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile İzmir'de yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak, sezonu 44 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, rotasını Türkiye Kupası finaline çevirdi.

Antalyasporlu futbolcular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve ardından özel uçakla İzmir'e gidecek.