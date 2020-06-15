Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda finali hedefliyor - Son Dakika

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'u eleyerek final oynamak istediklerini kaydetti.

Antalyaspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk maçı 1-0 kaybetmişti. 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini ve kupayı değerlendirdi. Süğlün, Beşiktaş deplasmanından aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Ligde her puanın önemli olduğu ve alt sıraların karışık olduğu bir dönemde Antalyaspor'un 3 puan alarak istikrarını sürdürmesinin önemli olduğunun altını çizen Süğlün, "Biz şu anda bakıldığında son 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik almışız. Ortalama puanımız 2 puanın üstünde. Normal bir sezonda 2 puan istatistiğiyle ligimizde şampiyon olma şansınız var. Antalyaspor'un bu başarısı inanılmaz. Bu başarıda, başkanın, yönetiminin, teknik heyetin ve futbolcuların büyük emeği var. Devre arası yaptığımız transferlerin de performansı üst seviyeye çıktı. 9 maçta yenilmemek, Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek, Sivas'ı burada yenmek güzel bir başarı" dedi.

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki başarılarını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istediklerini vurgulayan Murat Süğlün, "Kupa bizim için çok önemli. Dost, kardeş takım Alanya ile oynayacağız. Kupaya çok önem veriyoruz ve final oynamak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımıza bu yönde devam ediyoruz. Finale odaklandık" diye konuştu.

"KARDEŞ TAKIM"

Alanyaspor'un 1-0'lık avantajla sahaya çıkacağını dile getiren Süğlün, "Her iki takımın da tur şansı var. 1-0'lık skor çok avantajlı görünse de bu tür maçlarda ortada bir skordur. Bir gol atarsak skoru eşitleriz. Galibiyet ve gollü beraberlikler bize turu getirecektir. Çok zor bir maç olacak. Alanyaspor bizim kardeş kulübümüz. İnşallah zevkli güzel bir maç olur ve turu atlayan Antalyaspor olur" açıklamasında bulundu.

(İsa Akar/İHJA)