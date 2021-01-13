Antalyaspor Türkiye Kupası'nda iddialı - Son Dakika

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda iddialı

13.01.2021 12:21
Antalyaspor Türkiye Kupası'nda iddialı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan Fraport TAV Antalyaspor, kalesini gole kapattığı turnuvada finale yükselmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan Fraport TAV Antalyaspor, kalesini gole kapattığı turnuvada finale yükselmek istiyor.

Bu sezon turnuvaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor (2-0), TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor (1-0) ve son olarak da bir diğer TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u eleyerek çeyrek final biletini aldı.

Üç kupa mücadelesini de gol yemeden kazanan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon yarı finalde veda ettiği bu kulvarda kendisine final oynama hedefi koydu.

Süğlün: "Final hedefine ulaşacak güçteyiz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonda sonuna kadar iyi bir mücadele vereceklerini ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güzide kulüplerinden Bursaspor ile karşılaştık. Bursaspor, yetenekli ve genç oyunculardan kurulu bir ekip. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Kupa da bizim için önemli. Çeyrek finale yükselerek kupanın iddialı ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Şimdi çeyrek final kurasında karşımıza çıkacak rakibimizi bekliyoruz. Kupada final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir ekibiz. Final hedefine ulaşacak güçteyiz. Şu ana kadar kupadaki başarılardan dolayı futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. "

Antalyaspor'da kupa golcüleri Gökdeniz ile Jahovic

Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda geride kalan üç maçında 2'şer gole imza atan Gökdeniz Bayrakdar ile Adis Jahovic, takımın skorer isimleri olarak öne çıktı.

Türkiye Kupası'nda kırmızı-beyazlı takım adına gol perdesini, 4. turdaki Pendikspor maçında Fredy araladı. Aynı maçta penaltıdan gol kaydeden Jahovic, takımın tur atlamasına katkı sunan bir başka isim oldu.

Akdeniz ekibine 5. turda Beypiliç Boluspor karşısında galibiyeti getiren golü Gökdeniz kaydetti.

Son 16 turunda Bursaspor karşısında Antalyaspor'un golleri ise Hakan Özmert (penaltıdan), Gökdeniz ve Jahovic'den geldi.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Pendikspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Türkiye Kupası'nda iddialı - Son Dakika Spor


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