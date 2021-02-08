Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer grubun ise Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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