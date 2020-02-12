Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi - Son Dakika Spor

Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi.

Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas'a hareket etti. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri'ye çevirdi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas'a geçecek.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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