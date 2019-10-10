Antalyaspor U12 futbol takımı Litvanya'ya uçtu

Antalyaspor U12 futbol takımı Litvanya'da düzenlenecek olan 10. Ateitis Cup Turnuvası için Litvanya'ya gitti.



Geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuvaya, aralarında Türkiye'den sadece Antalyaspor'un da yer aldığı, Manchester City, Birmingham City (İngiltere), Borusia Dortmund (Almanya), FC Lokomotiv (Rusya), FC Dinamo Minsk (Belarus), Dinamo Kiev (Ukrayna), TJK Legion (Estonya) gibi takımlar katılacak.



11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak turnuvada Ramazan Irmak sorumluluğundaki Antalyaspor kafilesinde Yusuf Emre Ertugan (Antrenör) ve Nesrin Kara (Psikolog) ve şu futbolcular bulunuyor:



"Ömer İlyas Şimşek, Ahmet Güven, Tugay Efe Öz, Serkan Bayraktar, Kayra İlkbaharlılar, Ardacan Tuncer, Ali Işıktan, Ege İzmirli, Mehmet Arda Özmen, Mustafa Efe Sarıca, İlyas Mert Serttaş, Hamza Uludağ, Mert Çelikkaya, Berkay Öcü, Tunahan Kırlı, Ali Emir Çetinkaya, Arda Eymen Parçaoğlu, Aybars Akçay, Ömer Faruk Atçı, Gökhan Şirazi, Yusufcan Türkmen, Ekin Çiftçi, Emre Hamdi, Berat Uzun" - ANTALYA